Fuochi d'artificio e moscardino di santa Rosalia, il festino dai tetti di Santa Caterina

Il 14 luglio, alle ore 23, in occasione del Festino di Santa Rosalia, per la prima volta, verranno aperte le terrazze del Monastero di Santa Caterina per la visione dei tradizionali fuochi d'artificio.

I visitatori potranno apprezzare la splendida vista su Palermo e godere dello spettacolo pirotecnico, che come ogni anno chiude i festeggiamenti in onore della Patrona della città di Palermo. Al costo di 10 euro, il visitatore potrà ammirare l'interno della chiesa illuminata dall'alto e una parte dei matronei. Nel permesso di visita è compresa una granita e un moscardino (o dito di Santa Rosalia) dolcetto tipico del festino, prodotto dai Segreti del Chiostro. Prenotazione obbligatoria fino a esaurimento posti. I biglietti vanno ritirati alla biglietteria di Santa Caterina, in Piazza Bellini, dalle ore 10 alle 19 tutti i giorni.