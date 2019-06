San Benedetto il Moro, una festa lunga una settimana per il compatrono di Palermo

Progetto Festeggiamenti Anno 2019 Per i festeggiamenti in onore di San Benedetto il Moro compatrono della città di Palermo, appuntamento dal 23 al 30 giugno.

La Confraternita di San Benedetto il Moro, è un’associazione di fedeli costituita nel 1922, per l’incremento del culto pubblico del Santo e una maggiore testimonianza cristiana nella società. La Confraternita è riconosciuta con decreto dell’Ordinario Diocesano dell’Arcidiocesi di Palermo. Ha sede in Palermo presso il convento Santa Maria di Gesù, Salita Belvedere 3, alle falde del monte Grifone. Essa prende il titolo da San Benedetto il Moro, nato a San Fratello (Me) nel 1524, figlio degli schiavi etiopi Cristoforo e Diana che dal loro padrone avevano ricevuto il cognome di Manasseri. San Benedetto visse prima da eremita sul Monte Pellegrino e poi da frate Minore nel Convento di Santa Maria di Gesù dove morì il 4 aprile 1589, in odore di santità, e dove è custodito il suo corpo incorrotto.

Il Senato Palermitano il 24 Aprile 1652 lo scelse come Compatrono e Intercessore della Città; il 15 Maggio 1743 Papa Benedetto XIV lo dichiarò Beato; e il 24 Maggio 1807 Papa Pio VII lo proclamò Santo. Il culto di San Benedetto si è diffuso, oltre che a Palermo e San Fratello, anche in America Latina e nella Spagna. La Confraternita in collaborazione con la Parrocchia Santa Maria di Gesù, l’Amministrazione Comunale, la Presidenza del Consiglio Comunale e l’Assessorato alla Cultura, organizza dal 23 al 30 Giugno 2019 eventi e manifestazioni di carattere religioso e culturale sulla figura del Santo Moro.

Durante i festeggiamenti, la piazza e le vie della Borgata saranno addobbate con luminarie, saranno invitate alcune comunità parrocchiale per la celebrazione eucaristica, la visita ai luoghi abitati dal Santo e la proiezione di filmati sulla sua vita. Inoltre dalle 16 alle 18 saranno organizzati, in piazza S. Maria di Gesù, giochi e attrazioni per bambini e ragazzi. Domenica 23 Giugno: Alle ore 10.00 Celebrazione Eucaristica nella chiesa Parrocchiale S. M. di Gesù, durante la quale alcuni novizi, a conclusione del noviziato, saranno ammessi alla Confraternita di San Benedetto il Moro, con il rito della professione.

A seguire, nel salone parrocchiale, inaugurazione della mostra fotografica, che resterà aperta al pubblico nelle ore pomeridiane della settimana. Nei giorni, a seguire, alle ore 21: Lunedì 24 – Pellegrinaggio all’eremo di San Benedetto il Moro, guidato dal parroco fra Paolino Saia. Martedì 25 – Nel parcheggio antistante al convento: Adorazione Eucaristica Mercoledì 26 – Nel quattrocentesco chiostro del convento: Concerto del coro Gospel “Joy Full Voice” Giovedì 27 - Nel salone del convento: Musical Teatrale “Peter Pan” Regia Carlo Romano. Venerdì 28 - In piazza S.M. di Gesù: 1°Festival della Canzone “San Benedetto il Moro”Condotto da Carlo Romano. Sabato 29 - In piazza S.M. di Gesù: Spettacolo musicale con L’Orchestra Made in Sud Tributo a Renzo Arbore.

Domenica 30: Alle ore 11.00 Celebrazione Eucaristica, presieduta dal Ministro Provinciale dei Frati Minori di Sicilia fra Antonino Catalfamo, durante la celebrazione ci sarà la tradizionale offerta dei ceri da parte del sindaco Leoluca Orlando, in nome della città. Alle ore 19 processione del venerato simulacro di San Benedetto, accompagnata dal Complesso Bandistico “Giuseppe Petta” di Mezzojuso, lungo il circuito; piazza Santa Maria di Gesù, via Falsomiele, via Belmonte Chiavelli, viale Regione Siciliana e via S.Maria di Gesù.

Saranno presenti autorità civili e religiose, le comunità di San Fratello e Acquedolci, unite in gemellaggio, con la nostra comunità, dalla stessa venerazione. Alle ore 22.00 circa: spettacolo pirotecnico La manifestazione sarà pubblicizzata su manifesti e locandine con i loghi degli organizzatori e degli sponsor. Palermo 29/05/2019 Superiore della Confraternita Domenico Cammarata Ricognizione del Corpo di San Benedetto il Moro 03 Gennaio 1989 Urna con il corpo incorrotto di S. Benedetto il Moro Festeggiamenti anno 2017 Festeggiamenti anno 2013