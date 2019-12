Festeggia il Natale al cinema! Jumanji: the next level vi aspetta in sala

Sono passati pochi anni dalle vicende raccontate nel precedente Jumanji: Benvenuti nella Giungla, eppure le vite dei quattro ragazzi protagonisti hanno preso direzioni diverse.

Natale era l’occasione giusta per incontrarsi e passare un po’ di tempo insieme, ma Spencer, insoddisfatto della propria vita, decide di avventurarsi nuovamente nel mondo di Jumanji, e soprattutto nel corpo dell’impavido Dott. Bravestone.

Bethany, Fridge e Martha realizzano ben presto dove sia finito il loro amico e decidono malvolentieri di rientrare nel gioco di Jumanji per salvarlo.

Il gioco però è cambiato e molte sono le sorprese ad attenderli: nuove regole, nuovi mondi e soprattutto nuovi, sorprendenti personaggi.

“Jumanji: The Next Level” è il terzo capitolo della saga cinematografica nata nel 1995 e promette di far trascorrere due ore tra risate e azione.

Visto il successo del precedente capitolo (“Jumanji - Benvenuti Nella Giungla” - 2017), è stato mantenuto il cast: sullo schermo torneranno, quindi, Dwayne Johnson nel ruolo del Dr. Smolder Bravestone, Jack Black interpreterà ancora il Professor Sheldon Oberon, Kevin Hart sarà Franklin "Topo" Finbar e Karen Gillan avrà, ancora, il ruolo di Ruby Roundhouse.

Inoltre, il cast vedrà importanti aggiunte: Danny DeVito e Danny Glover, rispettivamente nei panni del nonno di Spencer e del suo amico Milo. Alla verve comica di Dwayne Johnson e Jack Black, dunque, si affiancherà quella dei due Danny, ulteriore garanzia di divertimento

Da menzionare anche la partecipazione di Nick Jonas dei Jonas Brothers e di Sandor Clegane detto "il Mastino" nella serie televisiva HBO Il Trono di Spade

Le riprese di “Jumanji: The Next Level” sono state girate nelle città di Atlanta e Calgary per poi terminare alle Hawaii (il che dà un’idea di quali panorami si ammireranno durante il film); dietro la macchina da presa torna Jake Kasdan, già regista del primo sequel.

Il film, prodotto da Sony Pictures e distribuito nel nostro paese da Warner Bros. Entertainment Italia uscirà nelle sale italiane il 25 dicembre.

Quindi se state cercando qualcosa da fare in famiglia o con gli amici, che vi possa regalare una serata divertente e per tutti, avete trovato il vostro film di Natale!