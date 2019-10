Sanlorenzo Mercato, un sorso di vendemmia tra degustazioni e lezioni di enologia

Rappresenta uno dei più antichi e fascinosi rituali annuali, un vero e proprio evento di lavoro e condivisione sociale del territorio: la vendemmia arriva a Sanlorenzo Mercato per una due giorni a tu per tu con enologi, produttori e rappresentanti di una selezione di cantine siciliane (ingresso gratuito).

A partire dalle 18 di sabato 5 ottobre e il 6 ottobre per l’intera giornata (dalle 12 alle 15 e dalle 18 alle 22) sarà possibile degustare le bottiglie di cinque tra le migliori cantine siciliane con uno speciale carnet di assaggi. Un’occasione speciale che permetterà a tutti i clienti del Mercato di gustare alcune etichette già apprezzate e premiate, ma anche di confrontarsi direttamente con i produttori alla scoperta di un processo dall’alto valore storico e antropologico come la vendemmia.

Protagoniste le cantine Colomba Bianca, Fina, Firriato, Mandrarossa, Tenute Orestiadi, ciascuna con una postazione dedicata in cui potranno illustrare tutte le peculiarità dei vini in degustazione e le caratteristiche della vendemmia. Si andrà così alla scoperta delle tradizioni dell'azienda, il territorio, le vigne, ma anche i segreti degli enologi e le scelte legate alla lavorazione, dalla vigna alla bottiglia.

Con uno speciale ticket di 10 euro sarà possibile degustare cinque vini tra bianchi, rossi e rosati, passando di cantina in cantina e dialogando direttamente con i loro protagonisti. In abbinamento al vino, con lo speciale ticket si potrà scegliere di gustare un coppo di fritti della Friggitoria, con il meglio dello street food siciliano, oppure un coppo della Salumeria con un mix di salumi e formaggi freschi siciliani.

Ma la due giorni è anche occasione di “studio” con gli appuntamenti “Un brindisi con…”: sia sabato (dalle 19.30 alle 20) che domenica (dalle 12.30 alle 13 e dalle 19.30 alle 20) si potrà partecipare gratuitamente agli incontri dedicati al mondo del vino, tra aneddoti e curiosità, a confronto diretto con enologi e sommelier di Tenute Orestiadi, Fina e Mandrarossa (max 20 partecipanti).

La due giorni vedrà anche la presentazione in anteprima di Wine Factor, il talent del Mercato dedicato al vino che a partire da novembre vedrà “sfidarsi” 20 concorrenti. Il 5 e 6 ottobre sarà possibile candidarsi al nuovo contest, un gioco che sarà anche un corso alla scoperta del vino. Un’occasione speciale e divertente per imparare a conoscere e distinguere vitigni e vini, scoprire come degustarli, imparare a comprenderne le tecniche di invecchiamento e affinamento, ma anche mettere alla prova le proprie conoscenze, in un confronto aperto e diretto con alcune tra le migliori cantine siciliane.