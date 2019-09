Festa del Tricolore a Casteldaccia

Si svolgerà il prossimo 28 settembre a Casteldaccia "La festa del tricolore", per l'occasione si concentreranno nel comune del palermitano diverse sezioni di bersaglieri provenienti da diverse parti d'Italia.

Le sezioni di bersaglieri concluderanno con questo mega raduno in occasione della "Festa del tricolore" un gemellaggio iniziato l'anno scorso alla kermesse hanno assicurato la loro presenza fra gli altri oltre alle associazioni combattentistiche e d'arma delle città ospiti e di Sicilia, con il loro comitato d'intesa, i sindaci oltre che di Casteldaccia paese ospitante, delle città di Orbassano (TO), di Moriago della battaglia (TV), di Ronsecco (VC), di Ficarazzi e della città di Bagheria. Sarà una festa di istituzioni di colori musica e cultura che ricorderemo con piacere, afferma il sindaco On. Giovanni Di Giacinto orgoglioso di poter patrocinare l'evento ed entusiasmo anche gli organizzatori della sez. bersaglieri di Casteldaccia, che per l'occasione conferiranno anche il famoso e prezioso cappello piumato ad alcune personalità distintesi in questi anni a favore dell'associazione e del corpo.

Raduno a partire dalle ore 9 in piazza Matrice dove un numeroso gruppo di giovani accoglierà le delegazioni con un enorme drappo del tricolore Italiano. La cerimonia avrà inizio ufficialmente alle ore 9.30 con l'alza bandiera in piazza Matrice, prosegue con una prima ed emozionante sfilata della fanfara che sarà anche una festosa sveglia per le vie del paese. Alle ore 10.30 si tiene un convegno nel salone del castello sul tema del tricolore e sul valore dell'unità nazionale.

Durante il convegno, che prevede l'intervento dei sindaci e delle delegazioni ospiti, momento molto importante sarà la presentazione dei bozzetti di un monumento in onore dei bersaglieri, realizzato da parte degli studenti del liceo artistico "Renato Guttuso" di Bagheria.

La bella collaborazione con il liceo guidato dalla prof. Mariarita Chisesi nasce dalla volontà dell'associazione naz. bersaglieri di Casteldaccia di voler lanciare un concorso di idee con relativo premio per la realizzazione di "un monumento per i bersaglieri" che verrà successivamente realizzato e posto in uno delle piazze del paese; i ragazzi del liceo infatti grazie a questa collaborazione allestiranno nel castello Duca di Salaparuta una vera e propria mostra di bozzetti artistici, che vanno da quelli per la realizzazione del monumento, ai disegni ed ai bozzetti della sezione moda, per possibili nuove divise dei bersaglieri, a decine e decine di locandine commemorative con grafiche innovative, a bozze di dipinti e sculture, in legno, metalli, ceramiche ispirati l tricolore e ai bersaglieri.

Si riprende alle 16.30, con la deposizione di una corona al milite ignoto in piazza Matrice e l'esibizione corale dei gruppi musicali e delle fanfare, si prosegue con la celebrazione eucaristica in suffragio dei caduti di tutte le guerre, che sarà celebrata da vescovo mons. Vincenzo Manzella. La giornata del tricolore si concluderà con l'ammaina bandiera. Il presidente dell'associazione nazionale bersaglieri di Casteldaccia Giuseppe Montesanto nella conferenza stampa di presentazione dell'evento ha affermato, "ci ritroveremo in tantissimi con l'orgoglio di essere Italiani, la passione i valori e i principi alla base della nostra storia per far conoscere e valorizzare i bersaglieri ma con la convinzione e la volontà sempre più forte di volere tenere al riparo e proteggere, con i giovani ed il tricolore, l'unità di questa nostra bellissima nazione.