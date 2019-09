"The rythm of the night", al Malaluna si torna indietro nel tempo con la festa anni '90

Ritorna "The rhythm of the night" appuntamento venerdì 13 settembre alle ore 22.30 il Party Ufficiale di Radio Time 90 al Malaluna di viale Resurrezione 82, in uno dei locali più rappresentativi della musica anni '90 a Palermo, The Rhythm of The Night, 4° episodio per ballare tutti i successi che ci hanno accompagnato al nuovo millennio. Una Festa e un Evento unico e speciale curata dalla selezione globale dei DJ di Radio Time '90, la radio degli anni '90. Ingresso incluso un drink € 10,00.