Giovedì swing con un po' di rock con Giada e i Sib, la serata all'Opensea club

Prendi il giovedì, prendi un po’ di canzoni note italiane degli anni Cinquanta e Sessanta, regalagli freschezza con nuovi arrangiamenti swing e il risultato è un concerto a tutto divertimento.

Serata di swing e bellezza con Giada e i Sib l’1 agosto all’Opensea club, il nuovo lido di viale Marino, sul lungomare di Isola delle femmine. La serata inizierà alle 20 con l’aperitivo servito al tavolo in riva al mare, dove sarà possibile godere del tramonto con l’isolotto sullo sfondo. L’aperitivo costa 15 euro, comprensivo di bevanda alcolica o analcolica o birra.

Alle 22 spazio alla musica con Giada e i Sib, ovvero la cantante Giada La Manna con la sua band. Insieme proporranno un repertorio fresco e coinvolgente dal gusto retrò, arrangiando i classici della musica italiana degli anni Cinquanta e Sessanta in chiave ska, reggae, beat e rock’n’roll con autoironia e voglia di divertirsi insieme al pubblico. In scaletta brani come “Perdono”, “Se bruciasse la città”, “Ritornerai”, “Messico e Nuvole” e tanti altri in versioni del tutto originali e frizzanti.