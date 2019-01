Street food, ma di pesce: a Sanlorenzo Mercato una festa con panini di mare e coppi fritti

Street food sì, ma di pesce: sono i panini di mare i protagonisti del weekend di Sanlorenzo Mercato a partire dalla cena di sabato 12 gennaio. Un trionfo di sapori marini per una due giorni dedicata alla Pescheria di Sanlorenzo con la possibilità di gustare a partire da sabato sera e per tutta la domenica, sia a pranzo che a cena, i panini di mare della Pescheria, ad un prezzo speciale.

All'esterno lungo il porticato, con una postazione creata ad hoc per l'occasione, si potrà optare per l’anciova- burger, panino con una polpetta di alici dolcemente rosolata, su una crema di yogurt al finocchietto selvatico e cipolla caramellata, il panino con carpaccio di polpo su una crema di patate e curcuma, salsa di yogurth limonata e songino, il salmone burger, con salmone fresco, zenzero e scorza d’arancia su una crema di yogurth limonata, passando per il panino con salsiccia di pesce spada all’aroma di menta e cipolla caramellata.

Spazio anche al cavallo di battaglia della Pescheria, il kespad, lo speciale “kebab” di pesce spada fresco, preparato al momento a partire dalla fetta intera, che viene accuratamente rosolata in alloro, salvia, rosmarino, origano e un pizzico di peperoncino, addolcito con un po' di cipolla appassita. E per i più golosi, ci sarà il coppo di pesce fritto con calamari e pesciolini misti (6 euro). Tante golosità, un unico prezzo speciale (6 euro a panino) per due giorni all’insegna delle sane bontà di mare.