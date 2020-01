Stinco di maiale siciliano, a Sanlorenzo Mercato una festa gustosa che dura tre giorni

Venerdì 24 gennaio si apre il nuovo weekend di gusto del Mercato. Per tre giorni consecutivi sovrano indiscusso di Sanlorenzo sarà lo stinco di maiale, rigorosamente siciliano.

Venerdì 24 solo a cena, e poi sabato 25 e domenica 26 gennaio, sia a pranzo che a cena, la Carnezzeria del Mercato proporrà uno dei suoi piatti di punta, con contorno a scelta di insalata o patate al forno, al prezzo speciale di 10 euro, vino incluso. Una lavorazione lunga e accurata quella dello stinco di maiale al forno che prevede una macerazione di 36 ore in olio, birra e aromi e una cottura di circa 2 ore nel forno a legna.

Lo stinco di maiale è un taglio di carne suina normalmente molto gustoso. Spesso si pensa allo stinco come a una parte di carne molto grassa, ma in realtà non è così. Non si tratta di un taglio magro come la tagliata, ma neanche così calorico, considerando che il grasso presente nello stinco si può separare facilmente e che le fasce di muscolo che lo compongono sono abbastanza magre.