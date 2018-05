Settimo scudetto ed è festa anche a Palermo, l'appuntamento allo Juventus Club

Lo Juventus Club Palermo apre le porte per la festa scudetto. Sarà una festa a tinte bianconere quella dello Juventus Official Fan Club Palermo "Claudio Marchisio". Una cena in famiglia, dove tutti gli Juventini Palermitani saranno i benvenuti.

Infatti per festeggiare il 36esimo scudetto e la 13esima Coppa Italia del Club Bianconero, la sede del Club sarà aperta e visitabile a tutti coloro che vogliono conoscere questa realtà Palermitana senza scopo di lucro, che da 6 anni ormia si consolida come punto di riferimento del tifo Juventino della Città, rispettosa e portatrice dei sani valori dello sport, della rivalità e del tifo. "E' un invito a conoscerci, a festeggiare insieme questo straordinario traguardo nei libri di storia, e a far capire che il nostro club vive il tifo nel più profondo rispetto degli avversari e dei tifosi del Palermo calcio". Afferma il Presidente Francesco Pedone. "Noi tifiamo Juventus, e la nostra città è Palermo, non vedo perchè le due cose dovrebbero contrastare, la multiculturalità, simbolo di Palermo si vive anche nel tifo". Sarà un momento di gioia e festa che darà la possibilità per tutti, di conoscere il mondo Juventino a Palermo, con una cena buffet, offerta totalmente dal Club, la visione dei momenti più emozionanti della stagione, la consegna della maglia celebrativa e la presentazione delle novità della prossima stagione.

