Festa di Sant'Erasmo: storie di mare, giochi ed educazione ambientale nella borgata

Domenica 8 luglio, dalle ore 17.30 alle 22, Festa di Sant'Erasmo al porticciolo della borgata marinara. La borgata marinara di Sant'Erasmo torna a celebrare una festa di quartiere dopo anni di silenzio grazie alla partecipazione di artisti, associazioni, abitanti e commercianti della borgata della costa sud-est.

La festa è un'iniziativa dell’associazione Mare Memoria Viva dell’ ecomuseo del mare nel progetto “Quartieri” promosso dal Servizio Musei e Spazi Espositivi dell’assessorato alla Cultura. Per il terzo anno consecutivo l’ecomuseo promuove un’azione culturale partecipativa per valorizzare il piano di Sant’Erasmo. La festa è stata organizzata con abitanti, pescatori, commercianti, comunità religiose, attivisti, operatori sociali e culturali, artisti e associazioni hanno partecipato ad un processo di ideazione e progettazione collettiva per tornare a prendersi cura del molo e dalla borgata. Hanno partecipato attivamente la seconda circoscrizione, La Casa della Cooperazione, l’associazione Amici di Giovanni Messina e le Suore dell’Istituto Padre Messina, l’associazione giovanile Tu sei la città, l’associazione Azzizart, Arci Tavola Tonda, Institut Francais, la Farmacia Sirchia, il Bar Italico, la Coalma, la ditta Guarino, gli abitanti di via Ponte di Mare.

Il programma

Dalle 17.00 alle 19.00: Museo in gioco - laboratori e attività per bambini a cura di Mare Memoria Viva

Dalle 17.00 alle 18.30: Agopuntura urbana e pillole di educazione ambientale a cura di “Tu sei la Città”

Ore 18.30: Storie di mare, narrazioni con Alberto Nicolino

Ore 19.00: laboratori di giocoleria per grandi e piccoli a cura di Daniele Nash

Ore 19.30 Omaggio Floreale alle vittime del Mare a cura della parrocchia M. S.S. Del Carmelo Ai Decollati

A seguire: azione /performance a cura di Idea Destroying Muros

Dalle ore 20.00: Inaugurazione murales dei Mangiatori di patate.

Schiticchio sociale (ognuno porta qualcosa da condividere), con assaggi a cura di Bar Italico, Coalma, Guarino e la signora Maria

Musica a cura di Tavola Tonda. Storie Vere di Palermo| Lina Issa, Hind Meddeb, piccoli film e narrazioni, con il sostegno dell’Institut français di Parigi e della Città di Marsiglia. Per tutta la durata della festa sarà possibile firmare la campagna del FAI organizzata dai membri di Salviamo L'Oreto e UpPalermo, farvi Foto di Famiglia nel set fotografico curato di Azzizart, prendere parte alla mappatura di comunità a cura di Mare Memoria Viva.