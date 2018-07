Trappeto in festa, al via celebrazioni laiche e religiose in onore di San Pio da Pietrelcina

Trappeto si prepara alla 16° edizione dei festeggiamenti in onore di San Pio da Pietrelcina. La manifestazione organizzata dalla Congregazione di San Pio da Pietrelcina - Trappeto, patrocinata dal Comune di Trappeto, in collaborazione con varie associazioni e alcuni commercianti del paese, si svolgerà dal 20 al 29 luglio. Sono state tante le difficoltà incontrate per preparare la manifestazione, ma alla fine gli organizzatori sono stati capaci di allestire un calendario ricco di eventi. Anche in questa edizione non poteva mancare il tradizionale appuntamento con il Viale dei Mercanti dell’Associazione Musa. Il mercatino darà occasione di assistere all’esposizione dei prodotti tipici locali, non tralasciando le degustazioni gastronomiche, il tutto si svolgerà dal 20 al 29 luglio, presso il lungomare con apertura alle ore 19.30. Venerdì 20 luglio alle ore 21.00 al lungomare a cura del ristorante-pizzeria “A Stidda”, si terrà l’ottava sagra della “Vota e Sbota”. L’indomani, sabato 21 luglio alle ore 21 al lungomare si terrà l’ottava edizione della sagra del cannolo, evento proposto dalle Delizie di Arena.

Domenica 22 luglio appuntamento con la quarta edizione della sagra della ricotta, l’evento curato dal Caseificio Giglia si svolgerà al lungomare alle ore 21.00, mentre lunedì 23 alle 20.30 Salvatore Sansone proporrà l’ottava sagra del “Pani câ meusa”, sempre sul Lungomare, ma dalle ore 21.00, ci saranno i giochi gonfiabili per bambini, promossi da Christian Di Gesù. Martedì 24 luglio alle ore 21.00 al lungomare, una novità assoluta di questa 16° edizione dei festeggiamenti in onore di San Pio, con la prima sagra della Cassatella, evento curato da Giuliana e Salvatore, nella stessa sera, ma dalle ore 22.00 con il patrocinio dell’Associazione Musa e del Pub-Bar Alba Chiara si terrà lo spettacolo musicale a cura della scuola di danza: Emozioni in danza di Valentina Capuano, insegnante di canto Livia Cintioli.

Mercoledì 25 luglio alle ore 21 al lungomare si terrà la terza sagra dell’arancina, evento proposto dal bar-pub Alba Chiara. Giovedì 26 luglio alle ore 21.00 il ristorante-pizzeria “Privilege” presenterà la prima sagra del Totano, mentre alle ore 22.00 sempre sul lungomare si svolgerà uno dei tradizionali giochi, vale a dire la “Corsa con i sacchi”. Venerdì 27 luglio alle ore 21, il bar-pub Alba Chiara propone la sagra della birra ed è anche prevista l’esibizione musicale del gruppo Groove da Sud, mentre alle ore 22 sempre sul belvedere trappetese si terrà il gioco della Pentolaccia. Sabato 28 luglio, penultimo giorno dei festeggiamenti, il programma inizia alle ore 17 con il giro della banda musicale per le vie del piccolo paese marinaro, mentre alle ore 18.30 si terrà il Sacro Rosario, i Solenni Vespri e la Santa Messa, presso la Chiesa Madre. Alle ore 19.30 ci sarà la processione dell’immagine sacra del Santo per le vie del paese. Alle ore 21 al lungomare si svolgerà la prima sagra della “Pipiridda e cous cous alle verdure”, evento curato dall’Associazione “La Turistica Trappetese”, mentre alle ore 22 si terrà il gioco dell’Albero della Cuccagna.

Domenica 29 giugno, la giornata che chiude la 16° edizione dei festeggiamenti in onore in San Pio inizia alle ore 7.30 con l’Alborata e suoni di campane. Alle ore 18.00 si svolgerà la “Tammuriniata” per le vie del paese con la partecipazione delle majorette, evento patrocinato dall'Associazione Musa di Trappeto. Alle ore 20 presso la statua di San Pio in Via XXIV Giugno si celebrerà la Santa Messa. Alle ore 22 è in programma in Piazza Municipio lo spettacolo patrocinato dal Comune che vedrà la partecipazione del gruppo musicale “Quelli dal Facile Whisky”, inoltre, è anche prevista la partecipazione di Grazia Buffa, vincitrice della terza edizione di “Ti lascio una canzone”. Infine, alle ore 23.45 dal piccolo porticciolo di Trappeto si terranno i giochi pirotecnici curati da Castelli Partinico.