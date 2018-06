Messa, processione ed anche musica: la festa di San Pietro e Paolo a Petralia Soprana

Entrano nel vivo i festeggiamenti dei Santissimi Apostoli Pietro e Paolo, patroni del paese. Le celebrazioni, organizzate dal Comune di Petralia Soprana, dall’Arcipretura Parrocchiale e dal Comitato guidato da Aurelia Lo Mauro, sono già iniziate lo scorso 20 giugno con l’apertura de “U Fistinu” e si chiuderanno venerdì 29 con l’imponente Processione e lo spettacolo finale.

Lunedì sera dopo la messa e la processione dei simulacri ci sarà lo spettacolo musicale del gruppo “Irish Quartet” offerto da bar Internet Cafè “La Piazzetta”. Martedì 26 sera dopo le celebrazioni sarà la volta degli Stendardieri Sopranesi che in Piazza Duomo omaggeranno il loro spettacolo ai S.s. Apostoli Pietro e Paolo in collaborazione con “ I musici di vivere in assisi”. Mercoledì 27 giugno entra in scena la banda musicale “G. Verdi” e la sera si rinnova l’appuntamento con l'accoglienza alla “Santa Croce” delle sacre effigie provenienti dalle frazioni: Madonnuzza, Raffo, SS. Trinità, Pianello, Pellizzara, Cipampini e San Giovanni accompagnati dalle delegazioni parrocchiali che in processione arriveranno in Piazza Duomo. Seguirà lo spettacolo musicale degli alunni della scuola media ad indirizzo musicale dell’Istituto Comprensivo del paese.

Il 28 giugno, giorno della vigilia, la festa inizierà di mattina con il giro per le vie del paese della banda musicale e dei tamburinai, il suono delle campane a festa e gli spari di mortaretti. Nel pomeriggio sarà il complesso bandistico “G. Verdi” a intrattenere fino a sera, quando, dopo la Messa e la processione dei simulacri minori, si potrà assistere, in Piazza Duomo, allo spettacolo di cabaret con Matranga e Minafò. Il 29 giugno, giornata conclusiva, sono varie le celebrazioni previste nella Chiesa Madre compresa quella delle ore 11.00 che sarà presieduta da Don Luca Albanese e vede la partecipazione del Coro Polifonico ‘‘Petra Ensemble’’ diretto dall’ins. M. Cerami alla presenza delle autorità civili e militari. Nel pomeriggio, alle 18.30, la Processione dei S.s. Apostoli Pietro e Paolo con tutte le statue dei santi presenti nelle varie chiese di Petralia Soprana e delle borgate a conclusione della quale ci sarà la predica di Don Giacchino Notaro e la benedizione con le reliquie dei santi patroni.

I festeggiamenti si concluderanno con lo spettacolo pirotecnico preceduto dal concerto di Silvia Mezzanotte. Anche quest’anno nei giorni di 28 e 29 giugno è stato assicurato il servizio navetta gratuito che collega bivio Madonnuzza e il centro storico. Dal 25 al 27 giugno, nel pomeriggio, in Piazza Duomo ci sarà attività ludica per bambini a cura dei volontari del servizio civile nell’ambito del progetto “Cresciamo Insieme”.