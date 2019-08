Grande festa a Bagheria per il santo patrono, per San Giuseppe arriva anche Pippo Franco

Sarà il maestro della comicità, attore, cantante, cabarettista, conduttore televisivo, sceneggiatore e umorista italiano, punta della storica compagnia di varietà Bagaglino, Pippo Franco a chiudere con lo spettacolo "Svalutascion" la festa del Santo patrono di Bagheria, San Giuseppe, che si terrà dall'1 al 5 agosto nella Città delle ville. La festa religiosa aprirà i battenti con l’alborata, la visita al simulacro di San Giuseppe e la Santa messa giovedì 1 agosto e si concluderà lunedì 5 agosto con lo spettacolo comico del noto attore e cabarettista Pippo Franco ed i tradizionali giochi pirotecnici.

Tra sacro e profano i momenti clou della manifestazione saranno diversi: la processione del simulacro di San Giuseppe che prenderà il via alle 19,30 dalla chiesa Madre Giuseppe con il seguente itinerario: corso Butera, via Baiardi, via Calcaravecchia, via G. Scordato, via Litterio, via L. Sturzo, corso Umberto I°, Piazza Madrice. Parteciperanno le Confraternite S. Fortunata di Baucina, Maria SS del Lume di Porticello e i Comitati Festeggiamenti Madonna della Milicia e San Giuseppe di Casteldaccia. Sarà poi lo spettacolo “Svalutascion” del comico Pippo Franco ad attrarre gli amanti della comicità e gli appassionati del mitico Bagaglino, storico varietà delle reti Mediaset.

La sfilata dei carretti siciliani

Attrae grandi e piccini la tradizionale sfilata dei carretti siciliani prevista lunedì 5 agosto alle 17,30. Ma in questa edizione non mancheranno anche le novità: venerdì 2 agosto alle 20,30 è prevista la sesta edizione del “premio Archimede”, a villa Butera, in occasione del 737° anniversario della nascita della bandiera siciliana.

Lo sport

Una parte da leone la occuperà anche lo sport in questa edizione 2019 della festa del Santo patrono. A raccontare le iniziative, il professor Tommaso Ticali, maestro di sport di Bagheria. Sabato 3 agosto una gara podistica, a partire dalle ore 19,00, lungo corso Butera, Umberto I, la zona della "Punta Aguglia e piazza Matrice prenderà il via con atleti del calibro di Marquel Wilson italo-domenicano campione italiano junior degli 800 metri e campione regionale assoluto dei 1500 metri e 3000 siepi, Alessio Teresi di Lucca, campione italiano assoluto in carica di maratona, Fabrizio Vallone campione italiano FIDIS maratona, Nicolò Cutrone campione italiano M 34 1500 metri, e ancora Giorgio Scialabra e Ziotuni Abal. Ancora sport con l'incontro di calcio “San Giuseppe” tra il Comune di Bagheria e le parrocchie bagheresi e la comunità “Casa dei giovani”, presso lo stadio Comunale.

Appuntamenti per i bambini

E per i più piccoli: sempre sabato, dalle 15,30 alle 19,00, è stata organizzata la “Cittadella dello sport” nell’atrio della scuola elementare Cirincione, sport a gogò per bambini e non solo. E’ già stato presentato con un’apposita conferenza stampa il “Verdello fest”, manifestazione eno-gastronomica giunta alla sua terza edizione promossa dall’associazione La Piana d’Oro, dalla Pro Loco “Bagheria Città delle Ville” e dalla Confraternita Patriarca San Giuseppe, con il patrocinio dell’assessorato regionale dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, dell’Assemblea Regionale Siciliana, del comune di Bagheria e con il sostegno del consorzio APO Sicilia.

La musica

Tanti i momenti musicali con gruppi emergenti o già accreditati come i Malarazza 100% terroni, la cui performance si terrà domenica 4 alle 21,30 in piazza Madrice ed i Sikuli Sicilian Band 2.0 che si esibiranno lunedì 5 agosto, alle 20,30 a piazza Madrice. . E ancora gli spettacoli delle scuole di danza, le performance dei tamburinai di Baaria e la sfilata in abiti d’epoca del ‘700 e balli ottocenteschi lungo corso Umberto sabato 3 alle 17,30.