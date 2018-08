San Giuseppe, festa per il santo patrono di Bagheria: sul palco anche Amedeo Minghi

Al via la festa di San Giuseppe, il Santo patrono di Bagheria. I festeggiamenti inizieranno domani, 2 agosto 2018 e dureranno sino a lunedì 6 agosto, con la giornata finale che si concluderà con i consueti giochi di artificio. L’appuntamento più importante sarà quello della serata del 6 agosto che vedrà salire sul palco di piazza Madrice un maestro della musica italiana: Amedeo Minghi, fra i melodisti italiani tra i più famosi con 50 anni di carriera alle spalle ed un percorso artistico costellato di successi.

Non sarà quello di Minghi l’unico momento musicale, tra balli e danze ci sarà anche un musical “ Notte Gitana “ a cura dell’ Associazione Accademia del Musical di Bagheria e ancora musica con spettacolo musicale di “ Marino jazz quartet “ con la partecipazione dell’ imitatore Antonino Ruggiero. Le risate non mancheranno con lo spettacolo di Cabaret con i Tre e un quarto. Si alterneranno poi momenti dedicati alle degustazioni , a momenti sportivi e legati alla trazione della storia bagherese: ci saranno tornei di calcio, un corteo storico in abiti del 700 per le vie della città e uno spettacolo folkloristico a cura dei Tamburinai di Baaria e dell’ associazione “ Trinacria Bedda” con le degustazione di prodotti tipici e la partecipazione di aziende locali lungo corso Umberto I. Non si festeggia San Giuseppe senza le tradizionali alborate e gloria di campane e tutti gli eventi religiosi dedicati al Santo Patrono ed in particolare la consueta processione del Simulacro di San Giuseppe che si svolgerà domenica 5 agosto.

Quest’anno l’amministrazione, che si sta lasciando alle spalle un duro dissesto economico, ha potuto impegnare una cifra cospicua, stanziando 39.900 euro oltre Iva, per festeggiare il proprio Santo e allietare così la tutta la cittadinanza ed in particolare i bagheresi residenti all’estero che tornano nella città d’origine proprio in occasione dei festeggiamenti di San Giuseppe. L’amministrazione comunale con la determina n. 23 del 20/07/2017 della Direzione Cultura, ha indetto una trattativa mediante procedura negoziata per il servizio di organizzazione e realizzazione dei festeggiamenti, una commissione di gara ha poi individuato l’offerta più vantaggiosa per l’ente presentata dall’associazione Altroquanto di Palermo ed infine con la delibera n. 167 del 31 luglio 2018 la Giunta ha approvato il programma di massima dei festeggiamenti che, come di consueto, sono organizzati in collaborazione con la Confraternita patriarca San Giuseppe. E non si chiama festa patronale se non si concluderà con i tipici giochi pirotecnici a cura della ditta pirolandia di La Rosa Giuseppe (presso la zona posta centrale). che si svolgeranno alle ore 24 e che rimanderanno i festeggiamenti all’anno prossimo.

Il programma

GIOVEDÌ 2 AGOSTO

Ore 7.30 - Alborata

Ore 9.00 – Gloria di Campane

Ore 17.00 – S. Rosario

Ore 17.30 – S. Messa in Chiesa Madre

Ore 18.00 – Visita del Simulacro di San Giuseppe presso via P. Togliatti con il seguente itinerario: Piazza Madrice, corso Butera, via Farina, via Parlatore, via G. Scordato, via Signorelli, via Trabia, via l. Sturzo, via Valguarnera, via R. Settimo, via J. F. Kennedy, via Matteotti, via De Spuches, via Tommaseo, via Papa Giovanni XXIII, via Roccaforte, via Paganini, via D’ Alessandro, via Bizet, via F. Speciale, via Filzi, via Mozart, via Bach, via Lucrezio, via Andronico, via Togliatti.

Ore 19.00 – S. Messa celebrata presso via P. Togliatti, a seguire rientro in Chiesa con il seguente itinerario: via Papa Giovanni XXIII, via Ennio, via Epicuro, via Nievo, via Sanfelice, via Cutò, via Arco S. Rosalia, corso Butera, via Palagonia, via S. Flavia, via Petrarca, via Castrogiovanni, via Favazzi, corso Butera, via Sindaco Scordato, via Oddo, via Dietro Matrice, via Milazzo, Piazza Madrice.

Ore 21.30 – Piazza Madrice – Musical “ Notte Gitana “ a cura dell’ Associazione Accademia del Musical di Bagheria.

VENERDI 3 AGOSTO

Ore 9.00 – Gloria di Campane

Ore 17.00 – S. Rosario

Ore 17.30 – S. Messa in Chiesa Madre

Ore 18.00 – Visita del Simulacro di San Giuseppe presso via E. Setti Carraro con il seguente itinerario: Piazza Madrice, via Milazzo, VIA Sac. Sammarco, via I.L. di Trabia, via Mangione, via Piave, via Ducato, via Trento, via Amendola, via Galilei, via Cartesio, via F. Speciale, via Lanza, via Gagini, via Borromini, via Vasari, via Setti Carraro.

Ore 19.00 – S. Messa celebrata presso via E. Setti Carraro a seguire rientro in Chiesa con il seguente itinerario: via Dalla Chiesa, via Machiavelli, via S. Antonio, via S. F. D’Assisi, via Del Macello, via Buzzi, via V. De Spuches, via Dietro Certosa, via Natoli, via Giordano, via Sen. Scaduto, via Anzelmo, corso Butera, Piazza Madrice.

Ore 21.30 – Piazza Madrice - Spettacolo di danza con le esibizioni delle scuole bagheresi.

SABATO 4 AGOSTO

Ore 9.00 – Gloria di Campane

Ore 17.00 – III° Trofeo San Giuseppe di calcio alla memoria di Angelo Gargano tra le selezioni del Comune di Bagheria, delle Parrocchie di Bagheria e della comunità Casa dei Giovani, delle Vecchie Glorie del Bagheria calcio, presso lo stadio comunale.

Ore 17.30 – S. Rosario

Ore 18.00 – S. Messa in Chiesa Madre. Presiede Don Gino Lo Galbo.

Ore 19.00 – corteo storico in abiti del 700 con partenza dall’ arco del padreterno attraversando via Palagonia , l’omonima villa e corso Umberto si concluderà in Piazza Madrice a cura dell’ Associazione Belle Epoque.

Ore 21.30 – Presentazione del Bagheria calcio stagione sportiva 2018/2019.

Ore 22.00 – Piazza Madrice - spettacolo musicale di “ Marino jazz quartet “ con la partecipazione dell’ imitatore Antonino Ruggiero.

DOMENICA 5 AGOSTO

Ore 7.30 - Alborata

Ore 9.00 – Gloria di Campane

Ore 9.30 – S. Messa

Ore 10.00 – Giro dei Tamburinai di Baaria

Ore 18.00 – S. Rosario

Ore 18.30 – Solenne Celebrazione Eucaristica presieduta da S. Ecc. za Mons. Salvatore Di Cristina Arcivescovo emerito di Morreale alla presenza delle autorità civili e militari del Comune di Bagheria.

Ore 19.30 – Processione del Simulacro di San Giuseppe con il seguente itinerario: Piazza Madrice, corso Butera, via Gen. Ameglio, Piazza Sepolcro, via Severino, via C. Scianna, via Aragona, via Goethe, via Quattrociocchi, via Del Cavaliere, corso Umberto I°, Piazza Madrice.

Parteciperanno le Confraternite S. Fortunata di Baucina, Maria SS del Lume di Porticello e i Comitati Festeggiamenti Madonna della Milicia e San Giuseppe di Casteldaccia.

Collaboreranno al trasporto i portatori delle Confraternite Maria SS Addolorata e Cristo Morto della Parrocchia S. Sepolcro, SS Sacramento della Parrocchia Madrice e dei Gruppi portatori Maria SS Immacolata e Maria SS del Carmelo delle Parrocchie omonime.

Ore 21.30 – Piazza Madrice – Spettacolo di Cabaret con i Tre e un quarto.

LUNEDÌ 6 AGOSTO