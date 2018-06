Festa di San Giovanni Battista, a Baida un appuntamento tra religione e sport

Pochi giorni al via per la 32esima edizione della festa di San Giovanni Battista nel quartiere di Baida. Dal 17 al 24 giugno, la storica piazza e la parrocchia, con gli annessi impianti sportivi, saranno al centro di tantissime attività: preghiera e sport, animazione e adorazione.

La comunità parrocchiale guidata dal parroco fra Giuseppe Di Miceli si prepara dopo mesi di intenso lavoro, all'evento fortemente sentito dai fedeli, piccoli e grandi. Saranno serate all'insegna dell'aggregazione, della spiritualità della riflessione e del divertimento. Ogni giorno infatti, si alterneranno religiosi di spicco pronti a "spezzare" la Parola ma anche a fare il tifo per le squadre che a staffetta si avvicenderanno in campo. Sì prevede altresì la compartecipazione istituzionale del deputato all'Ars Vincenzo Figuccia, del Vicario Episcopale Leo Pasqua e del Ministro Provinciale ofm Rev. fra Alberto Marangolo. "Siamo pronti ad accogliere chiunque voglia unirsi a noi per l'evento. Sull'esempio di San Giovanni ci auguriamo di vivere in santità e amore queste giornate e la nostra quotidianità" afferma fra Giuseppe Di Miceli. Insomma ancora una volta la Parrocchia di San Giovanni Battista in Baida, dall'alto della città di Palermo, torna con fierezza alle origini del suo Patrono per riassaporare la vocazione storica che l'ha resa celebre nei secoli.