San Giorgio Megalomartire a Piana degli Albanesi, la quattro giorni in onore del patrono

Piana degli Albanesi torna a celebrare il Patrono San Giorgio Megalomartire con quattro giorni di festa, da venerdì 20 a lunedì 23 aprile.

Le vie del centro della cittadina si animano tra bande, spettacoli, animazione e giochi per grandi e piccini, giochi medievali e tamburi di Sicilia, percordi naturalistici e mostre fotografiche. In programma anche la prima assoluta dello spettacolo di pupi siciliani "Skandeberg. L'eroe del popolo albanese". Come da tradizione, la domenica precedente alla solennità di San Giorgio si tengono la sfilata e la benedizione dei cavalli e dei cavalieri in piazza Vittorio Emanuele. Il lunedì è la volta della solenne processione del Simulacro del Patrono, il cosiddetto "Ballo di San Giorgio", preceduto da momenti liturgici e di festa con le esibizioni dei corpi bandistici per le vie di Piana.