"Torna, sta casa aspetta a te", festa di riapertura di Casa della Cooperazione

Dopo la pausa estiva, riprendono le iniziative di Casa della Cooperazione con una programmazione ricca, tra attività formative (corsi di balli tradizionali, di sevillanas, di teatro, di informatica e di lingua e cultura spagnola), concerti, presentazioni di libri e momenti di intrattenimento dedicati ai più piccoli.

Il prossimo venerdì 28 settembre, a partire dalle 20:00, durante la festa di riapertura dello spazio culturale polifunzionale (in via Ponte di Mare 45-47), nato dalla valorizzazione di un bene confiscato alla mafia e restituito alla cittadinanza dall’Ong CISS - Cooperazione Internazionale Sud Sud, verrà presentato il palinsesto di appuntamenti in programma per la nuova stagione. Il programma della serata, all'insegna della musica tradizionale, prevede l'esibizione dei musicisti Antonio Putzu e Lorenzo Profita, con animazione a cura degli insegnanti di ballo popolare Chiara Vizzini e Gaetano Chirico della Compagnia di Ballo Popolare, e uno “schiticchio” offerto da Casa della Cooperazione. L’ingresso è libero per i tesserati Arci, ma sarà l’occasione per rinnovare il tesseramento per l'anno sociale 2018/2019 al costo di 5€.