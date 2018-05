Scampagnata in città per la Festa della Repubblica, la grigliata a Sanlorenzo Mercato

In occasione della Festa della Repubblica torna al Mercato tornano le grigliate all’aperto tra i profumi dell’orto e il sole del giardino: appuntamento per sabato 2 giugno.

Ancora una volta il protagonista assoluto della giornata è il suino nero siciliano, in succulente costolette e in nodi di salsiccia, da gustare da soli o in un unico piatto combinato a prezzo speciale. Sulla griglia anche le altre golosità della carnezzeria: dagli involtini alle bistecche e i tagli del pollo. E per gli amanti dei panini, spazio agli hot dog di suino nero, cotti sul momento e serviti a piacere con le salse della salumeria. Ma oltre alla carne, spazio anche alle verdure fresche, grigliate al momento con tutto il sapore della brace, da combinare in modo divertente per un piatto gustoso e sano: dalle melanzane alle zucchine, con i condimenti freschi dell'ortofrutta. A fine pasto, ci si può deliziare con la golosità siciliana per eccellenza: il cannolo di Piana degli Albanesi, tra i protagonisti solo la scorsa settimana del Cannolo Festival, riempito sul momento e guarnito a piacere con gocce di cioccolato o granella di pistacchio.

Ad arricchire la “scampagnata in città”, la musica live di Sergio Ciulla & band: a partire dalle 12.30 il duo composto da Sergio Ciulla (cantante e chitarrista) e Salvo Cacioppo (chitarrista) interpreterà i grandi classici del cantautorato italiano, in chiave folk & roll, dando vita al “Cantautor'n'roll”, per un concerto in acustica di puro divertimento. In scaletta brani come “Messico e nuvole”, “Generale”, “L’isola che non c’è”, “Disperato erotico”, “Il pescatore”, per un repertorio che dà spazio ai grandi cantautori italiani: da Ligabue a De Gregori, da De Andrè a Iannacci passando per Dalla e Bennato, il tutto riarrangiato in una originale chiave folk. Sergio Ciulla e Salvo Cacioppo danno il via al proprio percorso artistico nel 2005 grazie ad un fortunato progetto: gli AcquarioPalude. Con questa band hanno raccolto crescenti successi, riuscendo anche ad esibirsi con i musicisti ufficiali di Luciano Ligabue (artista al quale è dedicato il progetto). Parallelamente nasce il duo acustico Sergio Ciulla & Band, che ripercorre i grandi classici del cantautorato italiano secondo una personale reinterpretazione folk.