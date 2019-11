Dalle alette fritte alle cosce al forno, l'evento dedicato al pollo a Sanlorenzo Mercato

Da venerdì 15 novembre alle ore 19 e per tutta la giornata di sabato 16 e domenica 17 novembre (dalle ore 12 alle 15 e dalle 19 alle 23) il pollo diventa il re del Mercato, con due postazioni speciali all'esterno create ad hoc per l'occasione.

Da un lato ci sarà Unto con tre diverse specialità: il Crok Chicken, antipasto a base di trancio di petto di pollo con panatura croccante, servito con salsa bbq artigianale in stile siciliano, e due panini speciali a base di pollo fritto come il Club Dog con pollo croccante, lattuga iceberg, pomodoro a cubetti, maionese e cipolla caramellata e il Crok Dog con pollo croccante, lattuga iceberg, bacon artigianale siculo e salsa tartara agli agrumi.

Dall'altro la Carnezzeria del Mercato che proporrà le alette di pollo siciliano preparate artigianalmente in due specialità differenti: alette classiche al forno con salsa barbecue e alette piccanti alla paprika e peperoncino (piatto con 7 alette € 5). E poi spazio al rollè di pollo ripieno di prosciutto e caciotta delle Madonie, speziato agli aromi e servito con patate al forno (€ 5) e alle cosce di pollo al forno speziate agli aromi con patate (€ 6) e alle cosce di pollo alla diavola (€ 6).

Normalmente escluso dalle cucine più importanti e troppo a lungo considerato un ingrediente di seconda scelta, il pollo oggi sta vivendo una seconda giovinezza. Quello del Mercato viene direttamente da allevamenti ragusani, con origine tracciabile e garantita. Le alette vengono ricavate direttamente dal pollo intero e preparate secondo le ricette originali della nostra “carnezzeria”, a partire dal pollo fresco.