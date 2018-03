Festa al Parco Uditore, un palloncino per i bambini malati ricoverati al Cervello

Domenica 22 aprile al Parco Uditore dalle ore 10 alle ore 13 i clown dell'Associazione "Chi ama la Sicilia" di Palermo regaleranno una mega-festa ai tutti i bimbi della Scuola palermitana dell'Infanzia e Primaria "Istituto Immacolata Concezione" per aver donato palloncini e pensierini per i loro coetanei ricoverati nei reparti Pediatrici dell'Ospedale Cervello di Palermo.

Body-paiting, giochi all'aperto, manipolazione. La Mega-festa ovviamente è rivolta a tutti i bambini che saranno presenti e con l'occasione l'Associazione "Chi ama la Sicilia" chiede di portare anche un palloncino (preferibilmente quelli lunghi modellabili) per i bimbi ricoverati in ospedale, dove i nostri clown ogni settimana e ogni giorno svolgono volontariato per regalare un sorriso a chi ha bisogno.