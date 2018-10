Festa Comunista della Sicilia, l'appuntamento "rosso" alla casa del popolo Casamatta

Al via a Palermo, dall’11 al 13 ottobre, alla Casa del Popolo “Casamatta” in via d’Ossuna 6, la 4° Festa regionale del Partito Comunista, con un programma di incontri che spazia dai temi del lavoro, della casa e della scuola, per l’unità dei lavoratori e delle classi popolari in preparazione dei prossimi appuntamenti di lotta e dello sciopero generale del 26 ottobre. Nei dibattiti che avranno inizio tutti i giorni alle ore 18 interverranno, tra gli altri, il Segr. regionale del Partito Comunista Alessandro D’Alessandro e Alberto Lombardo dell’Ufficio Politico, il Segr. cittadino del FGC Giorgio La Spina, sindacalisti di base, lavoratori, studenti medi/universitari e attivisti sociali. A seguire, tutti i giorni, cena popolare e spettacoli culturali con l’omaggio al poeta B.Brecht, giovedì 11, e musicali con concerti di gruppi emergenti cittadini quali Dukov, venerdì 12, e Aria di Vetro, sabato 13

Il programma

Giovedì 11 ottobre

Ore 18 dibattito "Lavoro, casa, diritti sociali: mettiamo al centro gli interessi dei lavoratori". Ne parleranno Vincenzo Capomolla (SGB-CUB), Tony Pellicane (Unione Inquilini - Palermo) e Alessandro D’Alessandro (Segr. regionale Partito Comunista - Sicilia)

Ore 20.30 cena

Ore 21.30 teatro di poesie di Brecht recitate da Eugenio Sorrentino

Venerdì 12 ottobre

Ore 18.30 dibattito "Scuola e istruzione: addestramento a diseguaglianze e precarietà". Ne parleranno Giorgio La Spina (Segr. Fronte della Gioventù Comunista - Palermo) e studenti medi e universitari

Ore 20.30 cena

Ore 21.30 concerto dei Dukov (Garage Shock Grinder) + jam session

Sabato 13 ottobre