Tutti pazzi per il pane cunzato, la festa mangereccia a Sanlorenzo Mercato

Pane caldo condito con i tipici sapori mediterranei come pomodoro, acciughe e primo sale, pochi ingredienti per una delle pietanze più diffuse in Sicilia: il pane cunzato. Sabato 18 e domenica 19 maggio, sia a pranzo che a cena, sarà possibile gustarlo in due diverse versioni.

Un viaggio nel gusto che coinvolge la Salumeria del Mercato che avrà una postazione esterna creata ad hoc per l’occasione e che vedrà da un lato il pane cunzato tradizionale, con pomodoro, basilico, acciughe, olio, origano, tuma, sale e pepe (€3) e una versione con pomodoro secco, primo sale, cipolla e olio, sale e pepe (€3). E con uno speciale ticket di 5 euro si potrà gustare il pane cunzato con un bicchiere di birra ghiacciata direttamente dalla Vineria di Sanlorenzo.

Il pane cunzato ovvero pane condito, è uno dei più tradizionali pasti poveri della cultura gastronomica siciliana. Nasce nelle abitudini del popolo che, in mancanza di un ripieno ricco, si creò questo piatto arricchendo il pane di sapori, odori e condimenti di poco costo e facile reperibilità. Oggi ricchissimo di ingredienti, come tonno, acciughe, olive, pomodori, formaggio primo sale e ricotta, una volta era un piatto molto povero dove la sarda veniva solo strofinata sul pane per dargli un po’ di sapore, magari aggiungendo qualche pomodoro.