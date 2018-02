Buon compleanno Palermo Chapter, la festa a suon di musica e motori al Malaluna

Il 16 febbraio è il giorno dell'anniversario della fondazione del Palermo Chapter, il moto-club cittadino affiliato H.O.G. (Harley Owners Group), che quest'anno taglia il traguardo dei 24 anni.

Il motto ufficiale di tutti gli appartenenti al mondo Hog è "Ride and have fun", quindi quale migliore occasione di un compleanno per divertirsi e ritrovarsi tutti insieme una birra tra le mani? Venerdi 16 febbraio i soci del Palermo Chapter organizzano al Malaluna il "2018 Badass Party", la festa "più tosta" dell'anno. A scaldare la serata, oltre al rombo delle Harley Davidson, ci penseranno i Powerage - AC/DC Tribute Band con il loro ritmo scatenato. L'evento è aperto a tutti, motociclisti e non. Ingresso con consumazione obbligatoria: 3 euro Beck's o 1 bicchiere di vino, 4 euro Ceres o Faxe, 5 euro cocktail.