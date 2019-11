Il Negroni compie 100 anni, a Campofelice di Roccella una festa in onore del cocktail

Negroni, una passione da bere lunga 100 anni. A Campofelice di Roccella (Palermo), per celebrare il leggendario cocktail, l’appuntamento è per sabato 23 novembre, dalle 18 in poi, in largo Vittorio Emanuele Orlando (di fronte al Municipio), iniziativa patrocinata dal Comune e organizzata con la collaborazione di cantine ed aziende sponsor. Sotto il segno della promozione del bere responsabile e della valorizzazione delle risorse locali, in occasione del centenario, ABI professional (Associazione Barmen Italiani), grazie alla sezione Lombardia, mette a punto il Negroni Lab - ideato e condotto da Gianmario Artosi, designato Barman Professionista dell’anno. Saranno proposti quattro twist del Negroni: Negroni Siciliano, Mandranegroni, Negroni Classico e Negroni Oscar.

Per l'occasione, le cantine presenti offriranno una degustazione dei propri prodotti: Volcano Gin, Distilleria Nardini, Giardini D’Amore e Castellucci Miano. Infine, le realtà commerciali enogastronomiche campofelicesi sfoggeranno le loro specialità. L’Oscar Cafè metterà infatti a disposizione una selezione di pregiati panettoni artigianali e sarà possibile gustare presso i due stand dell’angolo food i panini con panelle e milza del ristorante “Ron e Salvo” e le prelibatezze della pizzeria “Rewind”.

Per i più piccoli sarà allestito uno spazio provvisto di gonfiabili (a cura di “Madagascar - l’isola dei monelli”), con musica dal vivo. “Nonostante la bella stagione sia terminata” - dichiara la sindaca di Campofelice di Roccella Michela Taravella - “puntiamo a rendere Campofelice meta di chi sia alla ricerca di eventi di alta qualità, come quello organizzato in collaborazione con l’ABI, in un’ottica di destagionalizzazione e di continua valorizzazione del territorio e delle eccellenze esistenti in loco”.