Festa dei Nebrodi, a Sanlorenzo Mercato la due giorni dedicata al suino nero

Al Mercato arriva la Festa dei Nebrodi, una due giorni dedicata al suino nero dei Nebrodi e gli altri prodotti tipici del territorio: dalla frutta secca ai dolci di nocciole fino alla birra artigianale.

Direttamente dai Nebrodi, sabato 24 e domenica 25 marzo, a partire dalle 12, arrivano al Mercato le migliori prelibatezze del territorio, per una due giorni tutta da gustare in collaborazione con la condotta Slow Food dei Nebrodi. Protagonista assoluto uno dei fiori all’occhiello dell’intera produzione siciliana: il suino nero, cotto a legna secondo la tradizione più antica. Così le carni più pregiate dei maialini autoctoni, vengono celebrate dai famosi panini con il suino nero di Giuseppe Oriti dell'azienda agricola Il Vecchio Carro. Non un semplice panino con la porchetta, ma veri gioiellini di gusto impreziositi da prodotti d’eccellenza del territorio come la cipolla caramellata, le melanzane grigliate, patate e porcini, la salsa di peperoni grigliati, e ancora, la provola dei Nebrodi, il miele di ape nera, le nocciole dei Nebrodi, il pistacchio di Bronte, il limone di Pettineo e l’olio di minuta santagatese. Una passione che si tramanda da tre generazioni quella di Giuseppe Oriti, considerato tra i migliori produttori del territorio e premiato tra i migliori “Artisti dello Street Food 2017”.

“La nostra specialità è la porchetta cotta nel forno a legna - afferma Oriti. Il sapore della carne risulta oltre che a primo impatto fresco, leggero e senza retrogusti, anche ad alta digeribilità dal momento che l’animale non è trattato con mangimi particolari o in fase di lavorazione non viene modificato il prodotto con elementi chimici”. Allevato allo stato semibrado e brado in ampie zone adibite a pascolo tra i boschi dei Nebrodi, in gran parte all’interno di un parco naturale, il suino nero offre infatti carni di altissimo pregio che sono utilizzate sia fresche che insaccate, ottenendo prodotti di qualità esclusiva. Uno dei prodotti che ultimamente hanno conquistato larghe fasce di estimatori è proprio la porchetta.

Gli ospiti potranno poi gustare le birre artigianali di Birra Irias, spillate sul momento direttamente dal birrificio di Torrenova che ha messo a punto ricette uniche sia per gli ingredienti utilizzati che per le caratteristiche organolettiche delle birre prodotte. Per l'occasione sarà possibile acquistare il panino e la birra con un ticket di 6 euro. E dopo il salato, spazio anche al dolce, con le degustazioni di sapori autentici e genuini come la prelibata frutta secca, con noci, mandorle e nocciole dell’azienda Conti Nobile Natura e i dolci e i biscotti secchi a base di pasta di nocciole, come i biscotti dei Nebrodi e i pasticciotti di nocciole del Panificio Ciancio. Saranno le stesse aziende agricole dei Nebrodi a raccontare e spiegare segreti e curiosità dei loro prodotti.