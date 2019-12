Festa di Natale all'hotel Politeama con la musica de I Firrio

Delle buone feste anticipate di qualche giorno. Per dirsi auguri e per farsi conoscere dalla città. Tutto questo accadrà nel rinnovato e rinato hotel Politeama, accanto all’omonimo teatro, il 23 dicembre alle 19. Chi verrà qui potrà conoscere albergo e scambiarsi gli auguri, gustando cocktail di prima qualità, accompagnati da un aperitivo.



A fare da ciliegina sulla torta, la musica de I Firrio. capitanati da Antonino Di Marco, con il loro repertorio fatto di brani funk, soul, dance, R&B e attualmente ancora in classifica. Da Mark Ronson a Pharrell Williams. Non c’è brano che i Firrio non sappiano suonare e rendere allegro.

Ingresso libero. Per ulteriori informazioni chiamare lo 091/322777.