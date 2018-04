Festa Mobile fa tappa a Palermo, letture ad alta voce con lo scrittore Giorgio Vasta

Per la 31esima edizione del Salone Internazionale del Libro, Festa Mobile - la sezione speciale dedicata alla lettura ad alta voce di grandi classici della letteratura - diventa anche un giro d’Italia che fa tappa nella biblioteca Francescana di Palermo.

Da Palermo fino a Torino, l’iniziativa curata da Giuseppe Culicchia è un invito alla (ri)scoperta di testi, autori e temi in dieci tappe, dedicato a tutti coloro che si ostinano a credere nell’importanza dei libri nel Paese in cui i lettori sono una specie a rischio di estinzione. La maratona parte da Palermo: il 6 aprile, alle ore 18, presso la Biblioteca Francescana, lo scrittore Giorgio Vasta sarà protagonista di un incontro intitolato “Sconfinamenti”.

Prendendo spunto da “F For Fake” di Orson Welles e col supporto di testi letterari, foto, sequenze audio-video, Vasta racconterà la storia - un po' reale un po' fantasticata - di Ramak Fazel, il fotografo con cui ha viaggiato diverse volte negli Stati Uniti a caccia di confini. Fazel è uno sconfinatore naturale e seriale: procede nello spazio e nel tempo assecondando l'esigenza di varcare ogni soglia, non necessariamente per spirito d'avventura ma nella maggior parte dei casi perché non può farne a meno, perché la soglia lo provoca. Proprio attraverso il racconto della figura di Fazel, Vasta descriverà l'esperienza del confine: ciò che al contempo separa e unisce, una nozione utile solo nel momento in cui non viene esasperata.

Il curatore Giuseppe Culicchia spiega così la scelta di Palermo, Capitale Italiana della Cultura, come incontro di lancio del tour: "Festa Mobile è innanzitutto un invito alla lettura: gli scrittori coinvolti, anziché presentare il loro ultimo libro, condividono col pubblico del Salone i loro libri del cuore. Quest'anno abbiamo voluto far partire quest'invito da Palermo, Capitale Italiana della Cultura, per attraversare l'Italia con una serie di letture nelle biblioteche di una decina di regioni. Il nostro Paese - com'è noto - è purtroppo il fanalino di coda in Europa per quanto riguarda il numero di lettori, e Festa Mobile vuol dare un segnale in senso opposto".