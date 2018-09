Festa e processione, ai Lattarini si celebra Maria Santissima della Mercede

I solenni festeggiamenti in onore di Maria SS della Mercede di piazza S.Anna ai Lattarini, nel 325 anniversario (1693-2018) si svolgeranno dal 24 settembre al 30 ed in particolare il 30 settembre alle ore 18.00 con lo svolgimento della processione del Preziosissimo e monumentale simulacro di Nostra Signora della Mercede(Opera del Maestro G.Bagnasco1790) inoltre l'evento sarà partecipato da autorità civili e militari e dal primo cittadino il sindaco prof.Leoluca Orlando e da numerosi fedeli . La solenne e secolare processione si snoderà per le principali vie del nobile centro storico(piazza s.Anna,via Roma, Cassaro,cattedrale,4canti,via Maqueda, via Roma,piazza s.Anna).