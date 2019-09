Pianello, da Pippo Franco a Deborah Iurato per la festa di Maria Santissima della Catena

Fine settimana con i festeggiamenti di Maria SS. della Catena a Pianello. Gli appuntamenti programmati dal comitato dei festeggiamenti sono già iniziati da qualche giorno ed entreranno nel vivo venerdì con il liscio in piazza. Sabato sera l’appuntamento più atteso con il concerto degli AFA e Deborah Iurato. Due entità musicali che rappresentano la Sicilia.

La festa in onore di Maria SS. della Catena si svolgerà domenica e vedrà l’esibizione della fanfara dell’Associazione Nazionale dei Bersaglieri sez. di Casteldaccia, la consueta messa solenne e la processione per le vie della borgata prima dello spettacolo finale che è affidato al grande artista Pippo Franco. Anche quest’anno le vie del centro abitato saranno illuminate ed ospiteranno gli espositori. I giochi pirotecnici chiuderanno i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Catena.

Gli AFA nascono nel 2016 dall’incontro di tre ragazzi di Alimena, nel cuore della Sicilia, in provincia di Palermo. La prima formazione annovera Andrea Seminara (Voce e Chitarra Acustica), Fabio Simili (Voce e Cajon) ed Alex Di Maria (Chitarra Acustica). Dalle iniziali dei componenti prende forma il nome della band. Nel 2017 entra a far parte della formazione Luca Ippolito (Basso Elettrico). Nell’estate 2018 la band cambia la propria fisionomia. Entra: Filippo Ceraolo (Chitarra Elettrica), Giuseppe Polizzi (Tastiere, Synth e Voce) e Mario Richiusa (Batteria). Parallelamente ad una intensa attività live in tutto il territorio siciliano, gli AFA iniziano a lavorare al progetto “Mercurio Di Notte”; il 31 Maggio 2018 esce il loro primo singolo, Tre Passi, totalmente autoprodotto. Del febbraio 2019 sono le esibizioni a Casa Sanremo e la performance davanti a Red Ronnie e Grazia di Michele. Nel maggio 2019 firmano il loro primo contratto discografico con La Stanza Nascosta Records.

Deborah Iurato, nasce a Ragusa il 21 novembre 1991. Vince l’edizione 2013/2014 di “Amici”. “Anche se fuori è inverno”, il secondo singolo estratto dall’EP, scritto per lei da Fiorella Mannoia (insieme a Bungaro e Cesare Chiodo) ha valorizzato le straordinarie doti vocali della giovane cantante siciliana.

“Anche se fuori è inverno” conquista subito il 1 posto nella classifica dei brani più scaricati su iTunes, conquistando il disco d'oro. Successivamente arriva un altro importante traguardo per la giovane promessa della musica italiana: a un mese dalla sua uscita, l’Ep d’ersordio “Deborah Iurato” ottiene il disco d’oro. Nel 2016 è in gara alla 66° edizione del Festival di Sanremo, con il brano "Via da qui", cantato in coppia con Giovanni Caccamo.