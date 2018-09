Pianello, il concerto di Sandro Giacobbe per la festa di Maria Santissima della Catena

Entrano nel vivo i festeggiamenti di Maria SS. della Catena a Pianello nel comune di Petralia Soprana. Venerdì sera (7 settembre) si svolgerà il ballo in piazza. Mentre sabato 8 settembre l’appuntamento più atteso con il concerto di Sandro Giacobbe.

La festa in onore di Maria SS. della Catena si svolgerà domenica e vedrà l’esibizione della fanfara dell’associazione nazionale dei bersaglieri, la consueta messa solenne e la processione per le vie della borgata prima dello spettacolo finale che è affidato a Toti e Totino. I giochi pirotecnici chiuderanno i festeggiamenti in onore di Maria SS. della Catena.