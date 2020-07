Il Malox spegne otto candeline, si fa festa a Piazzetta della Canna

Buon compleanno Malox. Sono passati otto anni dalla rinascita del locale di Palermo in piazzetta della Canna. L’appuntamento è per sabato 11 luglio alle 19.

Per festeggiare il tutto, anche nei giorni del coronavirus, sarà qui inaugurata la mostra “Bigodini in quarantena – Storia di una pandemia”, lo straordinario lavoro di Antonio Fester Nuccio, composto da oltre 117 ritratti di donne che il pittore ha eseguito durante il lockdown. Il racconto di una pandemia tutta al femminile, reso dallo sguardo sensibile e dalla pennellata estrosa di un artista che ama mettersi in gioco con il suo stile unico e particolare. Immagini raccolte in un catalogo che sarà venduto al pubblico. Insomma, sarà un compleanno basato sull’arte.