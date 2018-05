"La stanza dei lumini rossi" in festa, una serata dedicata al libro tra letture e buon vino

Il Palindromo invita i lettori a una festa dedicata al romanzo La stanza dei lumini rossi di Domenico Conoscenti. La serata è stata organizzata soprattutto per festeggiare insieme ai tanti che hanno sostenuto il libro nella terza edizione dell'iniziativa Modus legendi nella quale è arrivato secondo per una manciata di voti.

Appuntamento domenica 6 maggio dalle 19 a Casa Mastrangelo, in via Ruggero Mastrangelo 7, traversa della Discesa dei Giudici, quasi ad angolo con via Roma. Una festa tra lumini, vino e reading curati da chi ha amato il libro. Sono previsti gli interventi di Vanessa Ambrosecchio, Cinzia Orabona, Fabrizio Piazza, Alessandro Locatelli, Salvatore Ferlita e Gualtiero Sanfilippo. Ingresso gratuito.

Il libro, nelle parole di Salvatore Ferlita (da "Palermo di carta"): In una Palermo fantasmatica, assolata e sciroccosa, il giovane barman Saverio prende in affitto un appartamento da una vecchia e scontrosa signora, che manifesta sin da subito attenzioni morbose e inaspettate e sospette gentilezze. Sul luogo di lavoro, il ragazzo conosce un’attraente donna settentrionale, una femme fatale che pian piano lo inviluppa, approfittando della sua buona fede. Da un lato l’estate torrida di una città svuotata, dall’altro le viscere di un palazzo dove regnano oscurità e mistero, fino al precipitare turbinoso degli eventi. La descrizione degli ambienti fa di Domenico Conoscenti un abilissimo creatore di atmosfere, da apparentare agli scrittori della migliore tradizione gotica più che alla “scuola” siciliana. Questo romanzo sarebbe piaciuto a Hoffmann e soprattutto a Poe.