Festa del libro e della lingua spagnola, giornata a porte aperte al Cervantes

Per celebrare la Festa del Libro e della lingua spagnola, l’Instituto Cervantes di Palermo organizza il prossimo 30 aprile, dalle ore 10:00 alle ore 13:30, presso la propria sede di Via Argenteria Nuova 33, una “giornata a porte aperte” dedicata al grande scrittore Miguel de Cervantes.

La giornata sarà incentrata sulla lettura continuata del Don Chisciotte, che, aperta a tutti, potrà essere sia in spagnolo che in italiano e sarà coordinata dall’ispanista prof.ssa Maria Caterina Ruta. Quest'anno sono stati scelti per la lettura i capitoli della Prima Parte, dal 23 al 31. La lettura sarà intervallata da intermezzi musicali curati dagli alunni del Liceo De Cosmi di Palermo e dalla lettura drammatizzata dell'Entremés di Miguel de Cervantes "La Guardia attenta" realizzata dagli studenti del Liceo Meli di Palermo.