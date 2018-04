Scampagnata di carne e pesce in città, la festa della Liberazione a Sanlorenzo Mercato

Scampagnata sì, ma in città: per la festa della Liberazione Sanlorenzo Mercato ospita tra i profumi dell’orto e sotto il sole del giardino le grigliate all’aperto. Protagonista assoluto è il suino nero siciliano, ma anche il pesce, sulle note dei Lei tra noi.

Protagonista assoluto della giornata è il suino nero siciliano, in succulente trinche e in nodi di salsiccia, da gustare da soli o in un unico piatto combinato a prezzo speciale. Sulla griglia anche le altre golosità della carnezzeria: dagli involtini alle bistecche e i tagli del pollo. Spazio anche alla grigliata di pesce, con calamari, gamberoni, pesce spada, sgombro, tutto cotto alla brace con le spezie profumate dell’orto. Disponibili anche combinazioni speciali ad hoc per l'occasione, come calamari e gamberoni.

Ad arricchire la “scampagnata in città”, il trio Lei tra noi: a partire dalle 13, la band formata da Vincenzo Castello (batteria), Maria Ilenia Castello (voce) e Corrado Nitto (piano e voce) interpreterà i grandi classici della musica pop nazionale, ma darà anche tantissimo spazio al pubblico, fra interazioni, "cantate" di gruppo e giochi musicali. Con loro sul palco tanti ospiti d'eccezione, per due ore di puro divertimento.