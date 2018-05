"Festa della legalità" al Parco Fondo Badia, una domenica all'insegna della natura

Domenica 13 maggio, all'interno del Parco Fondo Badia si svolgerà la “Grande festa 2”: una giornata di festa per tutte le persone che interverranno con un evento all'interno dell'evento. Dalle ore 10 alle 16, presso il Parco avrà luogo la seconda “Festa della Legalità”, patrocinata dal Comune di Palermo e la Regione Sicilia, che ha deciso per il secondo anno (dopo il successo dell'anno scorso) di dare nuovamente fiducia alla realtà; durante l'evento i vari gruppi cinofili delle forze armate e dei vigili del fuoco eseguiranno simulazioni delle attività operative, e potrete ammirare gli stupendi cavalli della Polizia di Stato, del Corpo Forestale Regionale e della Polizia Municipale.

Il Parco "Fondo Badia" è un appezzamento di terreno di circa sei ettari. Da parecchi anni versava in stato di abbandono, ma grazie all’impegno dell’associazione di promozione sociale e culturale “Cultura&Coltura”, dal mese di febbraio del 2016, al suo interno sono state realizzate diverse iniziative di aggregazione per i residenti del quartiere e non: orti urbani e didattici; biblioteca; area dedicata ai nostri amici a quattro zampe; spazi per attività fisiche a corpo libero e percorsi running; oltre a varie attività culturali e sociali che giorno dopo giorno vengono organizzate con passione.

All'interno della giornata le persone che interverranno potranno godere di un'area relax&sport dove potranno svolgere attività fisiche come: lezioni di yoga, lezioni di funzionale al femminile, tirare con l'arco (grazie alla presenza dei Grifoni di Sicilia), effettuare il battesimo della sella. Si potrà assistere a dei concerti regalati dall'Accademia Errato, godere di prodotti locali biologici e conoscere artigiani che esporranno all'interno le loro creazioni. Tutto questo rimanendo al contatto con la natura e gli animali da fattoria, dimenticandosi di stare in città.