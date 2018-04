La febbre del sabato sera tra cena, musica e dj set: festa all'Astoria Palace Hotel

Sale la “febbre del divertimento”: la primavera è pura allegria con questo imperdibile evento. #LaNotteVola dà appuntamento per sabato 7 aprile, alle ore 20, presso la sala normanni dell’Astoria Palace Hotel: una serata in cui musica e buon cibo si fonderanno in un mix ineguagliabile.

Al proprio tavolo, Vi sarà servito un ricco e gustoso dinner, realizzato dagli chef dell’Astoria Palace Hotel, attenti come sempre ai gusti dei propri ospiti. Anche il beverage verrà servito al tavolo e sarà open esclusivamente solo durate la cena. Il divertimento sarà inarrestabile e a partire dalle 22.30 circa la serata si animerà con il live in un incredibile crescendo. Sul palco il concerto: la formazione dei Loopmster ripercorrerà la musica disco dalla fine degli anni '70 ad oggi insieme per farvi scatenare cantando e ballando. Uno spettacolo trascinante a cui non potere mancare. Al termine del live il dj Silvio Randazzo, storia delle notti palermitane, proporrà i più famosi brani dagli anni Ottanta ai giorni d’oggi. Per i bambini dai 4 agli 11 anni è prevista un’apposita "Kids Area" curata dall'agenzia di animazione specializzata “Holiday Animazione” che dalle ore 20 sino al termine della serata intratterrà i più piccoli con giochi e performance a tema.