Gnocchi di patate, una festa per celebrarli: appuntamento a Sanlorenzo Mercato

Sabato 23 e domenica 24 novembre, sia a pranzo che a cena, si potranno gustare gli gnocchi freschi di patate realizzati dal pastificio del Mercato in quattro diverse varianti.

Un weekend all'insegna di irresistibili profumi genuini che vedrà per l'occasione il Pastificio del Mercato in una postazione esterna dedicata e ogni piatto al prezzo speciale di 6 euro. Gli gnocchi, realizzati rigorosamente a mano con un impasto di acqua, farina e patata, saranno serviti con sughi per tutti i gusti: dal più classico al pomodoro fresco e mozzarella filante, al più sfizioso con salsiccia e melanzane, passando per il sugo ai 4 formaggi e noci. Assoluta novità della festa sono gli gnocchi freschi con crema di zucca e prosciutto crudo croccante.