SorsiCorti, premiazione dei migliori corti e dj set all'insegna del vino al Patafisico

Venerdì 17 maggio gran finale per SorsiCorti, il festival internazionale di cortometraggi che quest’anno ha compiuto tredici anni ed è stato dedicato esclusivamente ai cortometraggi.

Il pubblico che ha affollato Sala delle Capriate a Palazzo Steri, ha votato il corto migliore che sarà premiato venerdì 17 maggio, a partire dalle 20.30, sul palco del Piccolo Teatro Patafisico (in via Gaetano La Loggia 5). Durante la serata conclusiva saranno proiettati i corti vincitori e, in giardino, sarà offerta una degustazione di vini in giardino accompagnata dal dj set di Sergio Cataldi.