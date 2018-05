Festa dell'Europa, a villa Trabia una manifestazione omaggio all'Unione Europea

Torna la "Festa dell'Europa", evento che da diciotto anni viene organizzato dall'Euromed Carrefour Sicilia, Antenna Europe Direct di Palermo. La manifestazione si svolgerà il 16 maggio, presso villa Trabia, dalle 9:00 alle 13:00.

L'iniziativa è considerata dalla Commissione Europea un momento importantissimo per far conoscere ed avvicinare i giovani e la cittadinanza all'Europa. La Festa è diventata ormai un appuntamento fisso per la città e la partecipazione alle attività previste rientra nella programmazione annuale di molte scuole e occasione di confronto per cittadini e società civile che da anni partecipano attivamente agli eventi promossi dall'Antenna Europe Direct. Quest'anno l'evento ospiterà la Fiera del Volontariato. Ci saranno attività, laboratori e buone pratiche con diverse Associazioni e decine di volontari. In più si svolgeranno varie attività sportive con la partecipazione di minori non accompagnati ed associazioni sportive.

La manifestazione si aprirà con la performance musicale degli studenti dell'I.C.S. Capuana. Seguiranno le attività dei laboratori, pensati per far divertire ed educare alla cittadinanza attiva e all'Europa i bambini con la complicità di Associazione Uniamoci Onlus, Save the Children, il Centro Pio La Torre, Giocherenda, Tulime, Casaofficina e tante altre, che hanno aderito alla Fiera del Volontariato in collaborazione con le volontarie europee Isabella e Katrina (Euromed Carrefour) . Durante la manifestazione verranno distribuite pubblicazioni sull'Europa e sulle politiche comunitarie.