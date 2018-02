Maschere, tradizioni e folclori del Mediterraneo: "Educarnival" al Conca d'Oro

“Arte, sapori e immagini del Mediterraneo”: è questo il tema della IV edizione di “Educarnival” che, quest’anno, sbarca al centro commerciale Conca D’Oro di via Lanza di Scalea.

Da venerdì 2 febbraio a martedì 13 febbraio, il centro commerciale si trasformerà in un’agorà pubblica dove il gioco, la risate e il divertimento diventeranno strumento per capire che “diversità” fa rima con “cultura” e la “cultura” non può prescindere “dall’accoglienza”. Protagoniste circa 70 scuole di ogni ordine e grado provenienti da Palermo e provincia per un totale di 5.000, tra studenti e docenti, che si contenderanno diversi premi come quello per la maschera più bella. In campo tanta creatività, ma anche ricerca e studio e l’utilizzo di materiali di riciclo con l’obiettivo di rappresentare al meglio l’identità culturale del Mediterraneo. L’arte del mascheramento servirà per impersonare tradizioni e folclori di popoli provenienti da diversi continenti. Ma non solo. I festeggiamenti del Carnevale diventeranno così l’occasione per riscoprire storie e memorie di un passato glorioso che ha visto nel Mediterraneo la culla di popoli e culture differenti.

Il programma

Venerdì 2 febbraio, ore 10: Presentazione della IV edizione di “Educarnival”. Ore 10:30: Mostra dei costumi di “Educarnival” delle edizioni precedenti. Ore 10:45: Presentazione e premiazione della maschera “Educarnival 2019”. Ore 11:00: Spettacolo di Carnevale del “Duo Fire”. Ore 16:30: Spettacoli di danza in maschera e degustazioni e contest di cocktail con le scuole alberghiere.

Martedì 13 febbraio, ore 11:00: Sfilata delle maschere di “Educarnival 2018” e spettacolo di Carnevale con Andre Cruz e le ballerine brasiliane. Ore 13:00: Presentazione maschere. Ore 16:00: Spettacolo di danza in maschera. Per tutta la giornata prove gratuite di videogiochi sportivi a cura di Federesports.