The rhythm of the night, musica anni Novanta per la festa al Country discoclub

Giovedì 11 Luglio 2019 dalle ore 22,30 inizierà The rhythm of the night una serata dedicata agli anni '90 in programma al Country DiscoClub di Palermo che vedrà protagonisti Radio Time 90 e i suoi dj. Una vera e propria festa, The Original Party, per rivivere al meglio tutta la musica dance anni '90 e dintorni. Ingresso €10 incluso drink.