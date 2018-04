Relax, sport e giochi vintage: la festa di primavera al parco di villa Filippina

Si svolgerà sabato 21 e domenica 22 aprile, dalle 10 alle 20, la prima edizione della Festa di Primavera al parco di Villa Filippina (Piazza San Francesco di Paola 18), promossa e organizzata dall’Associazione Artigianando.

Due giorni dedicati alle attività all’aperto e al relax per festeggiare l’avvento della stagione primaverile. Per l’occasione, il giardino di Villa Filippina verrà suddiviso in diverse aree, ognuna delle quali sarà dedicata ad una attività diversa: Area Relax, Area Sport, Area Giochi Vintage. Presente anche l’Area Fiera con trenta postazioni, disposte lungo i portici della villa, fruibili e visitabili all’apertura dei cancelli (Ingresso gratuito) con prodotti artigianali di alta qualità.

Sabato 21, dalle 10.30, si potrà partecipare ad alcune lezioni teorico/pratiche di Aro Olimpico (Iscrizione 3 euro, max 4 partecipanti ogni ciclo) grazie alla presenza dell’ASD Arcieri Don Bosco e l’istruttore atleta Gino Di Caccamo, che mostrerà il corretto uso di questo strumento. Sul prato invece, l’ASD Taekwondo Sport Center Palermo (Campione d'Italia 2014/2016), con i suoi atleti, coordinati dal Maestro Rosario Di Leo (cintura nera IV Dan) e dagli atleti Boris Biondo (Campione italiano Universitario e Campione d’Italia nel 2014) e Luciano Bonaccorso (8 volte Campione d’Italia e Atleta Ufficiale della Nazionale), farà alcune lezioni dimostrative aperte sia ad adulti che ai bambini e a tutti i coloro i quali vorranno avvicinarsi a questa disciplina.

Dalle 11 alle 14, aperti a tutti, si svolgera il "Laboratorio di Scrittura" a cura di Newbookclub Community Lab, aperto a tutti, così suddiviso 11.10 - 13.00 Momento scrittura, 13.10 - 14.00 Momento lettura. Sia Sabato 21 che Domenica 22, dalle 10.30, curate dalla Body Club e dai suoi istruttori, si terranno alcune lezioni gratuite di Fitness in diversi momenti della giornata mentre chi vorrà invece dedicarsi al totale relax e sperimentare la meditazione, potrà invece partecipare, la mattina, ad alcune lezioni/percorsi Yoga promosse dalle Istruttrici della Yogandy.

Per i più piccoli invece sono previsti diverse attività laboratoriali: sabato 21, dalle 10 alle 17, promossi dalle Associazioni OmniaCultura e Tacus Arte, si svolgeranno i GiocaCultura (contributo di 6 euro). Sia sabato che domenica invece, a partire dalle 11, promossi dall’Associazione Pasticciando Insieme, si svolgeranno alcuni laboratori di cucina (Per informazioni chiamare il 338 33 21 842) , mentre solo domenica 22,curati dall’Associazione Artistica Mialò Art, si svolgeranno alcuni laboratori gratuiti di “Fumetto e Disegno e Pittura per Bambini” (età compresa dai 6 agli 11 anni).

Lungo i viali della Villa sarà possibile ammirare alcune opere d’arte di diversi autori palermitani accompagnati da una selezione musicale curata da Transea Dischi, uno spazio unico dove poter acquistare vinili da collezionare. Sarà messa a disposizione anche un’Area Pic-Nic, dove chi vorrà potrà mangiare e rilassarsi, mentre l’Area Food PPP Burgher sarà sempre attiva anche dopo le 20. Domenica 22, visite al Planetario in occasione dell’Earth Day, la giornata della terra. Spettacoli sotto la cupola dedicati al Sole e all'interazione Sole-terra, tra i quali quello dal titolo "SUNstruck" (Turni 11:00 / 12:00 18:30 / 19:30).