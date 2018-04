Festa di Primavera al Parco Uditore: color party, sport e animazione per i più piccoli

E’ la festa più attesa della primavera palermitana e aggrega in due lunghe giornate giovani, meno giovani ma soprattutto famiglie. Il 7 e l’8 aprile torna la Festa di Primavera e Color Party al Parco Uditore.

La Festa di Primavera, giunta ormai alla sua quinta edizione, è totalmente autofinanziata da Parco Uditore Onlus grazie al supporto dei propri sostenitori e dei propri sponsor, e non riceve alcun tipo di contribuito pubblico. Lo scopo della manifestazione è quello di raccogliere fondi per il mantenimento e la gestione di Parco Uditore che non riceve contributi pubblici per la sua gestione. L’obiettivo del progetto Festa di Primavera, così, è dunque quello di mettere al servizio della collettività le energie migliori della città.

Così anche quest’anno saranno due giornate all’insegna del fitness, della musica e del divertimento per grandi e piccini. Fitness, giochi, animazione, laboratori d’arte e di riciclo, spettacoli e balli di gruppo, artigianato ed enogastronomia locale per finire poi con l’attività più attesa in assoluto: il grande Color Party che si svolgerà nella giornata di domenica 8 aprile alle 15.30 sotto il palco principale con la migliore musica di tutti i tempi mixata per l’occasione da Radio Time.