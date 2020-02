Umberto Porcaro da Spina, festa della donna nel segno di musica e drink

Domenica sera a tutta musica, per concludere la settimana con in mano un drink e ascoltando buona musica. Continua anche l’8 marzo alle 21,30 da Spina a Palermo in piazzetta della Messinese 6 il ciclo di concerti “Canzoni alla Spina”.

La serata comincia alle 19 con l’aperitivo servito al tavolo a base di salumi, formaggi, pizza, mandorle, olive e non solo. Seguirà il concerto guitar solo di Umberto Porcaro. «Sarà un concerto molto intimo – dice Porcaro - dove proporrò brani della tradizione del blues country gospel americano, intercalandoli con pezzi di Johnny cash, Bruce Springsteen, Warren Zevon. Proporrò anche delle riletture di miei testi, come “Bad town”».