Sanlorenzo Mercato, il live degli Acquario Palude con le hit di Ligabue dedicate alle donne

Domenica 8 marzo, per la Festa delle Donne, dalle 21.30, il mercato rende omaggio a tutte le donne con una delle tribute band più amate: gli AcquarioPalude, che omaggiano Ligabue con i suoi brani più iconici.

La band, una delle migliori realtà di genere in Sicilia, è composta da Salvo Bolone (voce e chitarre); Cristian Basile (basso); Salvo Cacioppo (chitarre e cori); Daniel Bellina (batteria e percussioni); Alessio Felice (chitarre, cori e tastiere) e omaggia la carriera di Luciano Ligabue ripercorrendo le sue tappe più significative, con una scelta fedele degli arrangiamenti.

Uno show curato sotto ogni aspetto, quanto di più simile ad un live di Ligabue, con in scaletta alcuni dei più grandi successi del cantautore con brani come "Piccola stella senza cielo", “Certe notti”, “Questa è la mia vita”, “Balliamo sul mondo” e per l’occasione le sue più grandi hit dedicate alle donne e al mondo femminile.