"Tv Movement. Masterpiece": al Ditirammu uno spettacolo dedicato alle donne

L'8 marzo alle ore 21 sul palco del Teatro Ditirammu va in scena "Tv Movement - Masterpiece", con Elisa Parrinello, Giovanni Parrinello, Marco Raccuglia, Giacomo Scinardo, Nguyễn Tuệ Quyên, Maria Elena Iozza, Nunzia Lo Presti, Rossella Guarneri, Tiziana Martilotti, Marcello Di Fatta, Serena Ganci, Beatrice Visconti e il gruppo Kid’s Movement diretti da Giovanni Parrinello e Marco Raccuglia.

L’ufficiale apertura della stagione 2019 si realizza l’8 marzo con uno spettacolo dedicato alle donne. Masterpiece è la donna. Narrazioni, lettere, storie e messaggi scritti dalle attrici in scena, miti, fantasie e sogni raccontati e drammatizzati in una prospettiva che considera non solo le differenze biologiche, ma in particolare la forza femminile in ambito sociale, nelle relazioni, le differenze e il ruolo, le responsabilità, le opportunità, le necessità e i vincoli dell’essere donna, in un passato e ancora oggi. Il soggetto è frutto di una scrittura collettiva inframezzato da interventi musicali che, talvolta con energia e allegria, talvolta con dolcezza, sottolineano i momenti più significativi dello spettacolo.