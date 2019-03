ArcheoDonna al Salinas, l'archeologia delle donne in Italia dal ventesimo secolo al futuro

In occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo Salinas-Polo regionale di Palermo per i Parchi e Musei Archeologici, in collaborazione con CoopCulture, organizza le Giornate di Studi “ArcheoDonna: l’archeologia delle donne in Italia dal XX secolo al Futuro”.

Una riflessione che muova dall’epoca delle “apripista” della prima metà del Novecento, donne in grado di infrangere gli schemi di un sistema accademico che ammetteva, tutt’al più, il lavoro silenzioso di preziose collaboratrici all’ombra di prestigiosi accademici, rigorosamente maschi, giungendo alla realtà contemporanea.

Obiettivo di questo confronto vorrebbe essere, nei nostri intenti, non solo mettere a fuoco le difficoltà e le discriminazioni di genere ma anche, in positivo, se e come le donne hanno saputo – nonostante tutto - dare la loro impronta all’archeologia. L’archeologia di oggi dimostra che le donne, in questo settore, coprono un’alta percentuale dei ruoli universitari e ministeriali, ricoprendo responsabilità a livello nazionale e internazionale.