Cibo, buon bere e canzoni live in sottofondo: festa della donna da Granatelli pizza e cucina

Cibo, buon bere e tante canzoni live in sottofondo. Per ricordare la Festa della donna la triangolare ideale per questo venerdì 8 marzo alle 21 è da Granatelli Pizza e cucina in via Principe di Granatelli 33/C.

Si potrà festeggiare per le donne - se si è in coppia o in famiglia - con le donne - se si è in gruppi di amici - o tra donne, scegliendo tra le numerose portate alla carta o le pizze proposte dallo chef. Ad accompagnare musicalmente la serata, facendo da piacevole sottofondo, la voce di Giulia Militello. La sua voce, caratterizzata da un timbro caldo e pulito, abbraccia uno stile eclettico, plasmato dalle numerose e variegate influenze che spaziano principalmente tra soul, jazz e pop. Nel 2017 prende parte all’undicesima edizione di X Factor Italia, arrivando alla fase dei Boot Camp. Da settembre 2018 è voce e testimonial musicale del nuovo spot televisivo per Allianz Italia, con la cover di “Have a nice day”, brano degli Stereophonics, per l’occasione arrangiato da Vittorio Cosma, tastierista, compositore e produttore discografico.

Con Giulia, il chitarrista palermitano Emilio Garofalo, diplomato all'Accademia di Musica Moderna Amm National School. Studia attualmente chitarra jazz al conservatorio di Palermo, dedicandosi parallelamente alla chitarra folk, con particolare interesse per le tecniche fingerstyle. In scaletta, tra le altre, brani di Norah Jones e Amy Winehouse.