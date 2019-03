Festa della donna, tutti gli eventi per trascorrere l'8 marzo a Palermo e provincia

Un giorno che diviene simbolo, un simbolo che si fa commemorazione. Riccore l'8 marzo la Festa della donna, la giornata in cui si celebra il gentil sesso ricordando le conquiste sociali, le discriminazioni e le violenze di cui sono state vittime. La festa, che nasce oltreoceano negli Stati Uniti, fu celebrata per la prima volta a inizio del secolo scorso, per poi approdare in Italia nel 1922. Tra impegno civile e un po' di leggerezza, sono tanti gli eventi che si svolgono tra Palermo e provincia per ricordare ma anche per festeggiare le donne tra mimose e rispetto. (Articolo in aggiornamento)